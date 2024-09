Appuntamento con gli eventi di fine settembre del Consorzio del Lago

Il Lago di Bracciano tra storia e avventura, proseguono gli appuntamenti

Con l’autunno alle porte, il Consorzio lago di Bracciano ha chiuso la stagione estiva con due eventi speciali che hanno unito cultura, divertimento e un forte legame con il territorio. La motonave Sabazia II è tornata protagonista riprendendo le sue crociere quotidiane, confermandosi il fulcro di numerose iniziative promosse dal Consorzio, che continua a valorizzare questa straordinaria risorsa turistica.

Un viaggio nel passato con l’Archeobattello

Il 21 settembre, i fortunati partecipanti all’evento “Archeobattello” (ormai un vero e proprio must del turismo sul lago) hanno vissuto un’esperienza unica, che ha unito il fascino della navigazione con un’immersione nella storia antica. L’evento, curato dall’archeologo Giuseppe Cordiano dell’università di Siena, ha offerto un viaggio lungo le rive del lago alla scoperta dei resti monumentali dell’epoca romana. Con la professionalità di Cordiano a fare da guida, i presenti hanno potuto apprezzare la ricchezza archeologica nascosta sotto le acque e nei dintorni del lago, che racchiude ancora oggi tesori inestimabili. Il brindisi a bordo, offerto dalla Fisar Manziana lago di Bracciano, ha concluso in bellezza l’esperienza, lasciando ai partecipanti il ricordo di una mattinata all’insegna della scoperta e del contatto con la storia. Anche se l’evento è già passato, la speranza è che l’Archeobattello possa diventare un appuntamento fisso per il futuro, arricchendo l’offerta culturale della zona.

All’arrembaggio con i Pirati… del formaggio!

Ma se l’Archeobattello ha segnato un viaggio nel tempo, il prossimo appuntamento sarà un tuffo nel divertimento puro. Il 29 settembre 2024, i “Pirati del lago” tornano con un nuovo spettacolo teatrale che promette di entusiasmare grandi e piccoli. Con la regia del teatro “Helios”, la motonave Sabazia II si trasformerà in un palcoscenico galleggiante per “All’Arrembaggio! Pirati del… formaggio!”, un’avventura indimenticabile che vedrà i pirati solcare le acque del lago, questa volta alla ricerca di formaggi pregiati.

L’evento, che avrà inizio alle 18 con l’imbarco dal pontile di Bracciano, è pensato per coinvolgere tutta la famiglia. I bambini fino a tre anni entreranno gratuitamente, mentre il costo del biglietto sarà di 25 euro per gli adulti. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata diversa dal solito, tra teatro, navigazione e paesaggi mozzafiato.

Come da tradizione, il Consorzio lago di Bracciano non lascia nulla al caso, offrendo alla fine dello spettacolo un brindisi e un aperitivo nella sala convegni del Consorzio, all’Idroscalo degli Inglesi. Questo dettaglio non fa che arricchire ulteriormente l’offerta di un evento già di per sé speciale.

La motonave Sabazia II: una nave, mille storie

La Sabazia II non è solo una motonave, ma un simbolo di continuità e di appartenenza al territorio. Operativa fin dal 1987, ha saputo trasformarsi nel tempo, diventando molto più di un semplice mezzo di trasporto. Grazie alle iniziative del Consorzio e alla dedizione del suo equipaggio, è oggi uno spazio versatile, che ospita eventi culturali, spettacoli teatrali, crociere e persino matrimoni.

L’impegno costante del Consorzio nel mantenere attiva e operativa la Sabazia, nonostante i problemi tecnici che ne avevano interrotto momentaneamente le attività, è un segnale forte della volontà di continuare a proporre eventi e iniziative che valorizzano le bellezze naturali e storiche del lago.

Questi due eventi rappresentano la ciliegina sulla torta di una stagione estiva che ha visto la motonave Sabazia II navigare instancabilmente, portando con sé turisti e residenti in esperienze uniche. Ma non finisce qui, il Consorzio ha già in programma altre iniziative per il periodo invernale, quando la Sabazia II resterà ancorata al pontile degli Inglesi. Gli eventi continueranno infatti a ravvivare l’Idroscalo, recentemente restaurato, con nuove proposte che coinvolgeranno il pubblico in attività culturali e ricreative.

Un territorio che continua a sorprendere

Il lago di Bracciano, con il suo mix di storia, cultura e bellezze naturali, rimane una destinazione unica nel suo genere. Grazie all’impegno del Consorzio e alle attività proposte, come l’Archeobattello e gli spettacoli teatrali a bordo della motonave, il territorio offre occasioni imperdibili per vivere momenti di svago e apprendimento in un contesto di rara bellezza.

Chi non ha potuto partecipare all’Archeobattello del 21 settembre avrà certamente altre opportunità in futuro, mentre chi cerca un po’ di avventura e di divertimento non può mancare all’appuntamento del 29 settembre con i Pirati del lago. La stagione estiva si chiude con una risata, ma il lago di Bracciano non smette mai di stupire e di accogliere chiunque voglia scoprire i suoi segreti.

Per maggiori informazioni sugli eventi e sulle prossime iniziative, è possibile visitare il sito del Consorzio Lago di Bracciano all’indirizzo www.consorziolagodibracciano.it o seguire la pagina Facebook dedicata. Non perdete l’occasione di essere protagonisti di un’esperienza unica a bordo della motonave Sabazia II.