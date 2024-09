Omicidio Pierpaolo Minguzzi, il punto del Nuovo sindacato Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo – “Il Nuovo sindacato Carabinieri già costituito parte civile nel processo per l’omicidio di Pierpaolo Minguzzi, con l’assistenza dell’avv. Maria Grazia Russo, accoglie con particolare favore la decisione della Corte di Assise di Appello di Bologna che a scioglimento della riserva formulata, in data di ieri 19.09.24 ha disposto la rinnovazione della perizia fonica espletata in primo grado avanti la Corte di Assise ravennate (pur dichiarando la stessa utilizzabile).

I giudici di secondo grado hanno preso atto dell’assoluta difformità dei metodi utilizzati dal consulente del pubblico ministero e del perito nominato dalla Corte di primo grado per individuare la paternità della voce della persona che effettuò le telefonate estorsive alla famiglia Minguzzi. Tale diversità di metodi ha infatti portato a risultati diametralmente opposti; ciò posto la Corte ha quindi ritenuto indispensabile procedere alla nomina di nuovi tecnici affinché stabiliscano quale fra i metodi già utilizzati sia il più efficace e attendibile.

Infine i Giudici ritengono indispensabile rinnovare il suddetto accertamento tecnico anche al fine di accertare le caratteristiche linguistiche del parlante e la sua provenienza linguistica.”

Concludono Zetti e Morgese: riteniamo che la famiglia debba conoscere la verità e questa nuova perizia metterà la parola fine ad una prima fase di giudizio che ha lasciato senza parole non solo le vittime ma anche gli addetti ai lavori.