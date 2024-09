Municipio XV, Martelli: “Al mercato di via Riano, “fichissimo”, evento di promozione eccellenze agroalimentari del Lazio”

“Siamo entusiasti di ospitare al Mercato di Via Riano, a Ponte Milvio, “Fichissimo: Fico e Olio EVO del Lazio”, una giornata di promozione di due prodotti agroalimentari di qualità del Lazio, due eccellenze della nostra terra: il fico di Filacciano e l’olio extravergine di oliva (Olio EVO) nelle sue varietà regionali.

Organizzato dal Municipio XV, vincitore del bando promosso da Arsial su progetti di promozione agroalimentare, l’evento si svolgerà sabato 27 settembre dalle 17.00 alle 21.00 con tavole rotonde, degustazioni e show cooking tra i banchi di uno dei mercati rionali storici di Roma.

Con la partecipazione della “Evo School”, fondazione no profit dedicata alla promozione della cultura dell’olio extravergine di oliva, e di “Non Seguo la Ricetta”, guidati da esperti degustatori i visitatori avranno l’opportunità di provare diverse varietà di fichi e di Olio EVO e di assistere a un’esperienza culinaria unica dove i due prodotti saranno cucinati e proposti secondo un menù che ne esalta le loro specificità.

La scelta di organizzare questo evento all’interno del Mercato di Ponte Milvio non è casuale; i mercati rappresentano infatti ancora oggi un presidio strategico per l’agroalimentare di qualità, luoghi dove la tradizione si incontra con la modernità e dove il consumatore può instaurare un rapporto diretto con il produttore. Nel lungo percorso che con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, abbiamo avviato ormai da due anni e mezzo per il rilancio del Mercato di Ponte Milvio, inseriamo anche questo tipo di iniziative; a sostegno di un modello di consumo più sostenibile e consapevole, basato sulla valorizzazione delle eccellenze locali e sul rispetto delle stagionalità”.

Così in una nota l’Assessore al Commercio e allo Sport del Municipio XV, Tommaso Martelli.