Covid, Lazio, D’Amato: “Denuncia dei medici da non sottovalutare, grave aver smantellato il sistema di sorveglianza”

“La denuncia fatta dai medici di famiglia non va sottovalutata, loro sono la rete sentinella dal punto di vista epidemiologico. È grave aver smantellato, nel Lazio, il miglior sistema di monitoraggio e sorveglianza sul Covid a livello italiano. La forte ripresa dei casi e l’assenza di una rete di monitoraggio rischiano di essere dannose soprattutto per i più fragili. Chiedo al Presidente Rocca di ripristinare la rete di sorveglianza con le misure di prevenzione, soprattutto rivolte alle RSA e agli ospedali. Gli anziani e i fragili vanno messi in sicurezza. Chiedo inoltre di conoscere i dati ufficiali sulle complicanze da Covid e il tasso di mortalità tra le persone anziane e fragili. Annuncio un’interrogazione in merito”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.