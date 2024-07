Municipio Xv, Torquati: “Con Felicittà, Borghetto San Carlo a La Giustiniana apre le porte a tutti i romani”

“Grazie a “Felicittà”, l’iniziativa di Roma Capitale che il 4 luglio apre le porte di 19 spazi del patrimonio capitolino, la piazza verde di Borghetto San Carlo a La Giustiniana sarà visitabile dalle 18 alle 24 per far scoprire a tutte le romane e i romani il luogo straordinario che è.

Con l’obiettivo di far conoscere le tante eccellenze e i progetti a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi, che sono il collante sociale della nostra città, e che ne accrescono il benessere equo e sostenibile, per l’edizione di quest’anno “Felicittà” ha inserito anche le terre pubbliche di Via Cassia 1420, visitabili giovedì sera grazie alla Cooperativa Agricola Coraggio che ormai da anni ha in affido questi spazi.

Un’opportunità per far conoscere un luogo a cui siamo particolarmente affezionati, che ci ha visto negli anni impegnati affinché i casali che insistono su quelle terre, frutto di una compensazione edilizia, fossero recuperati. Un traguardo raggiunto con Roma Capitale un anno e mezzo fa, per un bene pubblico tornato finalmente a disposizione del Municipio XV e di tutte le cittadine e i cittadini del territorio . Grazie all’Assessore Tobia Zevi e all’Assessorato Patrimonio e Politiche Abitative per questa ulteriore opportunità.” Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.