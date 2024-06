Lazio, D’Amato: “Rocca, aumento di 60 mila euro ai dirigenti. E’ schiaffo in faccia alle famiglie. Presento interrogazione”

“L’aumento, voluto dal Presidente Rocca, del 30 per cento del tetto stipendiale ai dirigenti, che passano così al massimo di 240 mila euro l’anno, è uno schiaffo in faccia alle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Parliamo peraltro di una platea molto ampia. Chiedo a Rocca di ritirare immediatamente questo provvedimento vergognoso. È una scelta iniqua e ingiusta di cui non si avvertiva l’esigenza, scelta peraltro fatta in assenza di trasparenza e utilizzando le norme sui debiti fuori bilancio, e sulla quale sono pronto a presentare un’interrogazione in Consiglio per fare chiarezza”. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale e responsabile nazionale Welfare di Azione.