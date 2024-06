Manziana scommette sul turismo digitale

I tesori del territorio narrati sulla piattaforma Loquis

Il Comune di Manziana ha deciso di dare una spinta innovativa alla promozione turistica del proprio territorio, sfruttando le potenzialità del digitale. Il progetto, nato già da alcuni mesi, è stato fortemente voluto dall’amministrazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico di Manziana.

Dal suggestivo bosco di Macchia Grande alle antiche rovine etrusche, fino agli incantevoli panorami sul vicino lago di Bracciano, il territorio offre un ventaglio di attrazioni senza eguali. Uno tra gli strumenti di divulgazione oggi più potenti è certamente il podcasting, già utilizzato da numerose istituzioni, consorzi, operatori della mobilità ed editori specializzati nel mondo dei viaggi.

Per questa iniziativa la scelta è ricaduta su Loquis, la prima piattaforma di travel podcast nata per raccontare storie e informazioni legate ai luoghi che ci circondano o che visitiamo di frequente. Come? Attraverso podcast geolocalizzati e centinaia di canali e di audio, la piattaforma guida alla scoperta di luoghi, monumenti, opere d’arte e location cinematografiche.

Utilizzare una piattaforma già affermata nel campo dei podcast turistici evidenzia l’approccio lungimirante dell’amministrazione comunale di Manziana: sfruttare il podcasting per raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Il canale creato “Manziana racconta. Un viaggio tra storie, gente e luoghi” rappresenta un’opportunità unica per far conoscere il territorio, andando oltre la promozione turistica tradizionale. Ogni audio Loquis è un pezzo del mosaico che compone l’identità poliedrica del comune. Ascoltandoli tutti, si avrà la sensazione di aver vissuto un’esperienza autentica e di conoscere il comune come un vero abitante.

Il progetto originario ha previsto la creazione di due playlist distinte: la prima, dedicata a Gianni Rodari, figura eclettica del mondo letterario, è già presente sulla piattaforma ed è stata costruita con l’ausilio del progetto “In cielo e in terra. Manziana legge”. Grazie a questa iniziativa, i ragazzi delle scuole locali hanno registrato un vero e proprio itinerario sonoro dedicato alle filastrocche e alle poesie dello scrittore. La seconda, in fase di realizzazione, è ancor più radicata nel paese: attraverserà infatti il centro storico raccontando della storia, delle architetture e delle curiosità legate alla città.

L’iniziativa è certamente una testimonianza della volontà, da parte dell’amministrazione, di innovarsi e scommettere sulle nuove tecnologie, promuovendo il proprio territorio per un turismo di qualità. Un’opportunità per attrarre nuovi visitatori certamente, ma anche un modo per valorizzare l’identità culturale del comune che i cittadini stessi potranno riscoprire. Non resta che visitare la piattaforma Loquis, o scaricare l’app, e lasciarsi guidare alla scoperta dei preziosi tesori di Manziana.