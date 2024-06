Gens e Tesori Naturali, il Parco è per tutti (e di tutti)

Realizzati 7 progetti con 48 classi ricomprese nelle scuole della regione

Un parco naturale regionale Bracciano-Martignano per tutti e di tutti. Dai bambini agli adulti, dagli studenti fino agli escursionisti, passando per le scuole comunali e le associazioni locali per gli amanti della natura. Proseguono senza sosta le azioni intraprese dall’ente di gestione regionale per rendere quanto più inclusiva, fruibile e accessibile l’area protetta dei due laghi.

Con l’ultima campanella suonata in aula, sono infatti terminati i programmi “Gens”, mentre nuovi progetti sono già in cantiere per l’anno scolastico 2024/2025. Si tratta di bandi della Regione Lazio finalizzati a proseguire le attività. L’offerta educativa è rivolta agli istituti di istruzione primaria e secondaria.

“Salviamo la Regina”, “NaturaSet”, “Bosco parlante”, “Liberiamoci dalla plastica” e “Amici del parco” alcuni titoli dei progetti. Nella stagione educativa appena conclusa, l’ente Parco ha realizzato sette progetti con 48 classi ricomprese nelle scuole della regione. A questi si sono aggiunti anche tre progetti con soggetti della società civile portati a termine con le cooperative sociali di integrazione.

“Tesori Naturali-Vivi i Parchi del Lazio” è invece il cartello di eventi per scoprire natura, paesaggi, aspetti storico-culturali, enogastronomici e archeologici della zona nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. Ricchissimo il programma del mese di luglio per appuntamenti curati dalle no-profit territoriali e previsti nel fine settimana: dal concerto nel bosco fino all’archeotrekking, dallo yoga in ascolto al bosco alla manualità con la ceramica, passando per le api e il miele, passeggiando nei vicoli storici di Anguillara Sabazia per finire nel suggestivo tramonto con vista lago a Trevignano Romano. Tutte le tappe sono scandite settimanalmente sui canali social dell’ente Parco, oltre che sul sito ufficiale e nel portale regionale Parchi Lazio.

Infine, il parco naturale regionale Bracciano-Martignano ha patrocinato il “Rome Foil Festival”, la kermesse sport e natura sul lago di Bracciano prevista nel 2025 come vetrina nella mobilità lacustre sostenibile all’insegna dell’interazione tra uomo e natura.