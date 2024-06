Consorzio del lago di Bracciano, tra navigazione e iniziative sociali

E’ stato rilanciato il servizio di navigazione della motonave Sabazia II

Il Consorzio del Lago di Bracciano ha come missione quella di legare il territorio al lago, fungendo da collante per molteplici iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale della zona. Attraverso eventi sociali, culturali ed educativi, il Consorzio promuove una maggiore consapevolezza e fruizione del lago e delle sue bellezze, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Consorzio del lago di Bracciano ha rilanciato il servizio di navigazione della motonave Sabazia, attivo ogni sabato e domenica pomeriggio fino a giugno, e da luglio tutti i giorni tranne il lunedì, offrendo un modo unico di esplorare le bellezze del lago. Questo servizio rappresenta un’opportunità straordinaria per i visitatori di immergersi nelle meraviglie naturali e storiche del lago, permettendo di godere di viste panoramiche e di momenti di relax a bordo della motonave.

Di recente, il Consorzio ha ospitato il Seminario di antiaggressione a cura di Davide Benanti, specializzato in difesa personale urbana. Il seminario ha visto il secondo incontro tenersi sabato 11 maggio, suscitando grande interesse e partecipazione tra i cittadini. Questo evento gratuito ha offerto strumenti pratici per affrontare situazioni di aggressione, contribuendo a migliorare la sicurezza personale e collettiva.

Il ciclo di incontri sulla prevenzione della violenza nelle relazioni di coppia, tenuto dallo psicologo Giuseppe D’Amore, ha riscosso grande successo.

Il primo incontro, il 18 maggio, ha affrontato “La vita dell’Identità individuale del soggetto all’interno della relazione di coppia: cultura, pregiudizi e stereotipi”. Il secondo incontro, il 25 maggio, ha approfondito il tema “Dal miele della nascita della coppia all’acido del dialogo conflittuale e violento: imparare a riconoscere la violenza prima che si formi la coppia”. Infine, il terzo incontro, il 1 giugno, ha discusso “L’amore può durare? Cosa si può fare per prevenire, affrontare e risolvere la violenza nella coppia?”. Ogni incontro ha visto una partecipazione attiva e interessata, con numerosi interventi e discussioni, offrendo un supporto fondamentale alle coppie per riconoscere e prevenire la violenza domestica.

L’8 giugno, il Consorzio ha organizzato il PhotoFest “Immagini sul Lago” al Lungolago G. Argenti. Questo festival della fotografia ha incluso una visita guidata della mostra, interventi di artisti e autorità locali, e un rinfresco con degustazione di vini. L’evento ha suscitato grande interesse, attirando numerosi visitatori e amanti della fotografia, e ha rappresentato un’importante occasione per promuovere l’arte e la cultura del territorio. L’evento si è ripetuto anche il 16 giugno.

Durante l’estate, il Consorzio proporrà numerose attività a bordo della motonave e nella sede. Tra queste, la motonave Sabazia diventerà una nave magica per raccontare fiabe ai bambini, offrirà crociere con spuntini e musica, avventure dei pirati e nuove esplorazioni con l’Archeobattello. Queste iniziative mirano a coinvolgere famiglie e turisti, offrendo esperienze indimenticabili e promuovendo il lago come destinazione turistica di eccellenza. Il Consorzio del Lago di Bracciano continua a promuovere cultura, sicurezza e benessere della comunità, offrendo una vasta gamma di eventi e attività per tutte le età. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, c’è la pagina Facebook “Consorzio Lago di Bracciano”.