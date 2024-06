La Garante infanzia del Lazio al convegno dell’Unicef sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati

Monica Sansoni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, ha preso parte al convegno tenutosi a Rieti, dal titolo “La tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati: sfide ed opportunità dal territorio”.

L’evento, organizzato da UNICEF in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, è stato patrocinato dall’ufficio del Garante stesso e dalla Città di Rieti.

“La mia presenza al Convegno rafforza ancora di più la collaborazione intrapresa con l’UNICEF e il Comune di Rieti, molto sensibile all’argomento trattato. Quello dei minori stranieri non accompagnati è un problema, a volte, sottovalutato, ma che invece ricopre un ruolo fondamentale. In un periodo come quello che viviamo, purtroppo, sempre più complesso e ricco di tensioni internazionali e conflitti bellici su larga scala, siamo chiamati a dare garanzie ai minori di tutto il mondo. Soprattutto a chi soffre e scappa da guerre, fame e difficoltà” ha dichiarato la Garante Monica Sansoni, che ha ribadito il suo impegno concreto sul territorio reatino e di tutto il Lazio.

La Garante ha parlato, inoltre, della selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari MSNA, attività propria dei Garanti regionali di tutta Italia: “Il ruolo del tutore volontario è molto importante e delicato. Sarà mio impegno rafforzare e potenziare la presenza di più tutori qui sul territorio di Rieti e provincia. I minori stranieri non accompagnati vedono nel tutore un punto di riferimento fondamentale di aiuto in tutti i procedimenti che li riguardano”. Presente all’incontro anche il Prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio.