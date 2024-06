Disinfestazione antilarvale in tutto il territorio comunale di Cerveteri

L’Amministrazione comunale di Cerveteri rende noto che dalle prime ore di questa mattina, giovedì 20 giugno, insieme alla Rieco Spa, azienda titolare dell’appalto di igiene urbana della città, si sta procedendo ad una disinfestazione larvicida nell’intero territorio comunale di Cerveteri, dal Capoluogo a tutte le Frazione.

Si tratta di un intervento non invasivo e che non necessità l’adozione di particolari precauzioni da parte della cittadinanza, in quanto consisterà solamente nell’inserimento di apposite pastiglie all’interno di tombini e caditoie.

Questo intervento è molto importante in quanto previene la nascita di focolai di zanzare e zanzare tigre.

“Come ogni estate – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con l’Ufficio Ambiente abbiamo pianificato una serie di interventi di disinfestazione nel territorio. Abbiamo iniziato oggi con quello larvicida e nelle prossime settimane sarà svolto quello antialare, anche questo pianificato nell’intero territorio comunale”.

Sono cinque gli interventi antialari di disinfestazione adulticida pianificati nel territorio comunale. Avverranno in orari notturni e saranno utilizzati tutti prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Gli interventi saranno effettuati nelle notti tra sabato 29 e domenica 30 giugno, tra venerdì 12 e sabato 13 luglio, tra venerdì 26 e sabato 27 luglio, tra venerdì 9 e sabato 10 agosto e tra venerdì 30 e sabato 31 agosto.