L’inizio dell’estate ad Anguillara Sabazia, tra spiagge, battelli e cultura

Anguillara Sabazia, pittoresca cittadina sulle rive del Lago di Bracciano, è un luogo ideale per sfuggire al caldo estivo grazie alla sua posizione e alle sue numerose attrazioni. Un panorama delle principali attrazioni include il lago, perfetto per sport acquatici come windsurf, kayak allo Sporting Club Sabazia, la vela alla Compagnia della Vela di Roma lungolago di Polline e per gli amanti della pesca, offre numerose opportunità di catturare specie locali. Le spiagge, ben curate e ideali per rilassarsi, variano da quelle attrezzate con lettini e ombrelloni a quelle più naturali e tranquille. Il battello offre un modo incantevole per esplorare il lago, con escursioni che includono spiegazioni storiche e naturalistiche. Il centro storico è un gioiello da scoprire a piedi, con edifici storici, come la collegiata di Santa Maria Assunta e la chiesa di San Francesco e ristoranti dove gustare la cucina locale.

L’inizio dell’estate è segnato da eventi culturali e feste locali, tra cui la sagra del pesce, la festa di settembre e il palio dei rioni, che animano la cittadina con spettacoli di musica dal vivo e mercatini artigianali. Gli stabilimenti balneari e i ristoranti hanno grandi aspettative per l’afflusso di clienti quest’anno, grazie alla crescente consapevolezza del potenziale turistico del luogo. Molte spiagge sono state ulteriormente attrezzate con aree bimbi, zone per gonfiabili e spazi verdi ben curati, che possono ospitare compleanni ed eventi. Ogni estate porta sfide diverse, ma una costante è la richiesta di postazioni in spiaggia e la possibilità di portare i propri cani e molti stabilimenti si sono adattati per soddisfare queste esigenze. I ristoranti hanno aggiornato il loro menu estivo con prodotti freschi di stagione, come mozzarella di bufala, fritti misti e insalate con verdure e legumi freschi, attirando sia residenti che turisti in cerca di esperienze gastronomiche autentiche.

Negli ultimi due anni, Anguillara Sabazia ha visto una crescita significativa a livello interculturale, la cittadina ha accolto, nel Mini Bar Beach, gruppi di francesi e arabi provenienti da scuole e comunità religiose di Roma, questo ha arricchito l’ambiente locale, favorendo un mix culturale vivace e inclusivo. Anguillara Sabazia è una destinazione che combina relax, natura e cultura. Con l’arrivo dell’estate, le spiagge, le gite in battello, le acque limpide del lago e il fascino del centro storico rendono questo luogo un paradiso per chi desidera godersi la bella stagione. Gli esercizi locali, con le loro aspettative elevate e le numerose iniziative, contribuiscono a renderla una meta imperdibile per l’estate.

Paola Forte

Redattrice L’agone