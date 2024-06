Anguillara Sabazia ai blocchi di partenza di un’estate “fatta” di progetti

L’assessore a infrastrutture e turismo Christian Calabrese illustra “quel che sarà”

L’estate è iniziata da poco e già il caldo delizia le nostre passeggiate nei dintorni del paese. Ne parliamo con l’assessore al turismo Christian Calabrese che alla domanda su come il paese accoglierà l’estate ricorda le due importanti feste che caratterizzano le nostre giornate estive in paese, come la sagra del pesce (che c’è stata il 22 e 23 maggio) e la festa di settembre; numerosi anche gli eventi culturali e musicali nel centro storico. Calabrese spiega che tipo di turismo caratterizza il paese, ovvero un turismo di prossimità. Questo significa che il turista ad Anguillara Sabazia nella maggior parte dei casi è “il romano che si appresta a trascorre un piacevole fine settimana nelle vicinanze di casa, in questo parco naturale con un invidiabile bacino d’acqua a disposizione”. L’assessore sottolinea anche come il turista straniero nella maggior parte dei casi preferisce fermarsi nei pressi di Roma, “nonostante i laghi siano meta anche di turisti pressoché di origine nord europea”. Inoltre l’istantanea del “progetto di riqualificazione fatto di percorsi al quale saranno sottoposti la zona di largo dello zodiaco, con un percorso pedonale che coinvolgerà la strada trevignanese creando anche la possibilità di più posti auto e il progetto di illuminazione del tratto di Vigna di Valle”. Inoltre è stato inaugurata una passeggiata naturalistica che va da via del lago al giardino dei pescatori, compreso di un parco per i bambini. Si è parlato inoltre del progetto di rimboschimento della zona di Martignano; e c’è un progetto anche di campi da basket per i ragazzi, per dare loro un punto di aggregazione di genere ludico.

Ilaria Morodei