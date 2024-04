Manziana per i giovani e per le pari opportunità

Due progetti per la crescita professionale e sociale dei cittadini di domani

Il passaggio dalle superiori all’università è una fase cruciale nella vita di ogni studente. Riconoscendo questa importanza, il Comune di Manziana si propone di supportare i giovani del territorio in questa scelta attraverso il progetto “Professione futuro”, con l’obiettivo principale di fornire loro una guida informata e ispiratrice. Infatti, con circa 160 giovani manzianesi (Fonte Istat) che si preparano a intraprendere il cammino universitario, l’amministrazione comunale si impegna a offrire loro opportunità e orientamento mirato. Il progetto è costituito da una serie di 5 incontri, realizzati ogni giovedì alle ore 16:30, a partire dal 14 di marzo. Luogo di ritrovo la biblioteca comunale, scenario di tutti gli appuntamenti, in cui gli studenti avranno modo di conoscere l’offerta formativa universitaria attualmente disponibile. Nello specifico, considerata la moltitudine di facoltà oggi esistenti, saranno trattate cinque macro tematiche: “Archeologia, Beni culturali, Architettura”; “Materie scientifiche”; “Medicina e salute”; “Dams, Comunicazione e Giornalismo”; “Economia e Marketing”. Per ogni incontro, saranno presenti professionisti e accademici del territorio, per dare agli studenti una testimonianza di percorsi universitari e lavorativi di successo, come anche creare dei contatti utili per ulteriori approfondimenti.

Gli obiettivi del progetto non si limitano a voler guidare i giovani nello sviluppo delle loro carriere accademiche, ma anche a rafforzare lo spirito di comunità e a promuovere l’identità locale. Gli incontri si concentreranno su temi e argomenti che riflettono le caratteristiche distintive del territorio, incoraggiando i giovani a esplorare le opportunità professionali che possono emergere proprio dalla conoscenza e dall’esperienza legate a Manziana. L’interazione con esperti locali offrirà ai giovani una visione pratica delle diverse possibilità di carriera disponibili nel contesto locale, ispirandoli e guidandoli nella scoperta delle loro passioni e vocazioni.

L’investimento nei giovani è un elemento chiave del progetto, che fornisce opportunità e formazione adeguata, contribuendo alla crescita individuale dei ragazzi, ma anche allo sviluppo sostenibile della comunità nel suo complesso. La formazione rappresenta il fondamento su cui costruire un individuo, e quindi un cittadino, consapevole e responsabile. Fornisce non solo competenze specifiche, ma anche una prospettiva più ampia sulla complessità del mondo che ci circonda. Nella società moderna, l’istruzione è una delle chiavi per l’emancipazione, che permette a uomini e donne di superare barriere, abbracciare opportunità e contribuire in modo significativo alla collettività.

Il concetto abbraccia e si integra, inevitabilmente, con il mese dedicato alle donne. È infatti proprio in questo mese che il Comune, oltre che proporre alla cittadinanza una vasta rassegna di eventi culturali, celebra la donna e le pari opportunità attraverso il progetto “Senza Rossetto”, che si inserisce all’interno delle azioni previste dalla Regione Lazio nella campagna di sensibilizzazione sulla pari dignità e sul rispetto tra uomo e donna. Per ricordare una delle pioniere del movimento femminista che per tutta la vita si batté per la concessione del diritto al voto alle donne italiane, Anna Maria Mozzoni, l’Amministrazione comunale ha intitolato una piazza a suo nome. Nella toponomastica cittadina è stato il primo riconoscimento a una donna che, seppur non correlata a personalità attinenti la storia del paese, ha contribuito a livello nazionale nel tracciare il lungo percorso di emancipazione femminile, arrivando nel 1878 a rappresentare l’Italia al Congresso internazionale per i diritti delle donne di Parigi.

“Senza Rossetto” trova nella Giornata Internazionale della Donna la sua conclusione e compimento: è proprio l’8 marzo infatti che ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione di largo del Lavatore ad Anna Maria Mozzoni, per ricordare il lungo percorso storico con cui si arrivò nel 1945 a riconoscere il diritto al voto alle donne italiane. Sulla parete interna del lavatoio è stato inaugurato il murale realizzato da Maria Prestigiacomo e dalla sua collaboratrice Daniela Salvatori, artiste del territorio. A seguire, è stato proiettato il docufilm “Senza Rossetto” nella sala “Titina De Filippo” di Manziana, per poi concludere con un concerto musicale e un’esibizione di danza, rispettivamente del gruppo “Harmonique Ensemble” e della scuola “Movment Dancelab”.

Una giornata dedicata alle donne, alla forza e la resilienza dimostrata in anni di battaglie che, ancora oggi, si dimostrano attuali e necessarie per l’affermazione di diritti di uguaglianza e pari opportunità.

I progetti di Manziana promuovono nei giovani una connessione più profonda tra istruzione, comunità e territorio, ponendosi l’obiettivo di plasmare un futuro sostenibile per la comunità. Formarsi, informarsi e studiare sono i pilastri su cui costruire una società attuale basata su valori di parità e rispetto. Investire in conoscenza, significa investire nel progresso e nella giustizia, creando un futuro in cui ogni individuo, indipendentemente dal genere, possa contribuire pienamente e godere delle stesse opportunità. La strada verso una società moderna, equa e rispettosa, è tracciata attraverso il percorso della formazione, una strada che Manziana sta certamente percorrendo.