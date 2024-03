Verso nuovi cantieri per rispettare i tempi del Pnrr

Il progetto si propone di potenziare l’attuale struttura sportiva presente in un’area periferica disagiata per diventare un polo sociale sportivo per consentire la promozione e l’integrazione sociale e migliorare l’accessibilità alle attività sportive da parte di tutti i cittadini.

Dopo Valmontone e Vallepietra entra nella fase esecutiva anche quest’importante opera di rigenerazione urbana il tutto reso possibile attraverso un finanziamento di un milione di euro proveniente dal PNRR.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Vice Sindaco Pierluigi Sanna e del Sindaco di Gorga Andrea Lepri che hanno condiviso con i cittadini attraverso una presentazione le varie fasi progettuali che consistono nella demolizione e ricostruzione del manufatto adibito a spogliatoio per consentire la realizzazione di due edifici di servizio che saranno realizzati tenendo conto dell’efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici e solari e saranno a disposizione per le attività sportive.

L’intera area, sita in una posizione strategica sia per gli abitanti del comune sia per i cittadini residenti nei comuni limitrofi, è immersa nel verde e sarà luogo ideale per lo svolgimento di attività come il calcio, il tennis, la pallavolo e il beach volley.

Il progetto prevede, inoltre, la completa eliminazione delle barriere architettoniche e sarà predisposto uno spazio ludico ricreativo con area giochi per i bambini e due campi da padel.

“Con un’attenta e mirata pianificazione degli interventi le risorse economiche del PNRR sono state utilizzate con lo scopo primario di restituire ai cittadini del territorio provinciale luoghi di incontro e di aggregazione ideali per praticare l’attività sportiva e socializzare, luoghi accessibili per tutti i cittadini eliminando completamente le barriere architettoniche.

Grazie alla collaborazione tra i diversi attori coinvolti nel progetto siamo felici di dare l’avvio ai lavori di rigenerazione urbana anche il comune di Gorga. L’impianto sportivo comunale sarà un luogo vivibile per attività all’aperto fruibile a tutti i cittadini in un panorama unico che valorizzerà l’area attualmente degradata.

L’ascolto, la collaborazione tra istituzioni la stesura di progetti di alto livello con un’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico sono componenti che da sempre caratterizzano i progetti elaborati. La conferma dell’ottimo lavoro svolto è l’accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR.

Attraverso la rigenerazione urbana e la riqualificazione di aree degradate intendiamo promuovere l’inclusione sociale, l’efficienza energetica e la crescita delle nostre comunità

Continua senza sosta l’apertura dei cantieri per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, questa mattina è stata la volta del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel Comune di Gorga.

Queste iniziative si traducono in progetti e investimenti volti a recuperare beni sottoutilizzati aumentando la prosperità urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.