Per D’Amato il nuovo codice della strada non riduce le vittime

“Purtroppo, il nuovo codice della strada approvato alla Camera va nella direzione opposta all’obiettivo europeo di zero vittime sulle strade. Se le associazioni degli utenti e dei familiari delle vittime sono critiche, un motivo ci sarà. Ieri, un altro tragico e drammatico incidente sulla Pontina Vecchia, costato la vita ad una piccola di sette anni probabilmente anche a causa della velocità, proprio quella che il nuovo codice tende ad alzare. Da inizio anno sono già 40 i morti a Roma e provincia, un dato drammatico. Se non si mettono in atto iniziative di prevenzione e le buone pratiche europee purtroppo temo che questo dato non si fermerà. Auspico che il Senato ascolti le ragioni delle associazioni degli utenti della strada e dei familiari delle vittime, apportando le necessarie modifiche che anche come Azione abbiamo chiesto”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, questa mattina durante la trasmissione L’Italia S’è Desta su Radio Cusano Campus.