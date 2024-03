Anguillara Sabazia, inaugurazione della biblioteca

Si è svolta giovedì 28 marzo l’inaugurazione della biblioteca di Anguillara Sabazia. Con soddisfazione e con tanto lavoro fatto dall’Amministrazione e dagli operatori della biblioteca, oggi Anguillara ritorna ad avere un luogo, dove trovarsi per arricchire le proprie conoscenze ma soprattutto momenti di scambio tra giovani ed adulti.

Un grosso ringraziamento va dato alla Vice Sindaco Paola Fiorucci, che ha seguito tutto il lavoro con entusiasmo e responsabilità. Eventi come questo ci fanno comprendere quanto sia importante la lettura, la cultura e la condivisione.

Con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Angelo Pizzigallo con la sua Amministrazione e tutti gli Operatori, la biblioteca ritorna ai cittadini che la potranno utilizzare come casa propria e nel rispetto della cosa pubblica.

La lettura ci aiuta ad entrare insieme ai personaggi in un mondo purtroppo reale che vive in parallelo al nostro, fatto di difficoltà e disumanità. Un mondo che non possiamo e non dobbiamo più ignorare.

Siamo lieti di condividere la gioia per la riapertura della biblioteca comunale dopo i recenti lavori di ristrutturazione. Questo evento segna un importante traguardo per il paese, poiché rappresenta un centro vitale per la conservazione e la diffusione del sapere, è un luogo dove le persone possono incontrarsi, condividere idee e coltivare la passione per la conoscenza. La sua riapertura offre una nuova opportunità per tutti noi di esplorare mondi diversi attraverso la lettura e di partecipare a eventi culturali.

Dobbiamo tutti, comprendere il valore della scrittura e della lettura nella crescita individuale e collettiva, invito a tutti noi ad abbracciare la bellezza della cultura.

Presenti oltre alle istituzioni e tanta gente, anche l’ Associazione culturale No profit “L’agone nuovo” e la Grafologa Paola Forte collaboratrice de l’agone. Ci permettiamo di congratularci ed auspichiamo sempre un maggior impegno verso la cultura, i saperi ed iniziative atte a far stare insieme i cittadini.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone