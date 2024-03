Ad Albano si parla di ambiente e sostenibilità

“Ambiente e Sostenibilità, strategie di resilienza urbana e delle comunità” è questo il titolo dell’evento promosso da “PrimaLeIdee – Parlamento Edition” e da “Territorio e Partecipazione” che si terrà Venerdì 5 Aprile 2024 presso la Sala Nobile di Palazzo Savelli ad Albano Laziale. Un momento di incontro e confronto tra diversi livelli istituzionali sui temi cruciali legati alla sostenibilità ambientale e alla resilienza delle comunità urbane, con particolare attenzione rivolta alle realtà della Provincia di Roma.

L’iniziativa che si aprirà alle 17:30 con i saluti istituzionali di Massimo Ferrarini, Copresidente della Commissione Ambiente Città Metropolitana di Roma, e Piermarco Silvestroni, Vice Presidente della Gioventù Nazionale della Provincia di Roma, sarà moderata da Roberto Cuccioletta, consigliere Comunale di Albano Laziale e vedrà l’intervento dell’On. Andrea Volpi, Deputato di Fratelli d’Italia, del Sen. Marco Silvestroni, Senatore di Fratelli d’Italia, del Dott. Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità di missione PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e dell’On. Nicola Procaccini della Commissione per l’Ambiente e la Sanità Pubblica e la sicurezza alimentale del Parlamento Europeo. All’evento parteciperanno anche i sindaci Maurizio Cremonini (Ardea), Gianluca Staccoli (Ariccia), Alberto De Angelis (Castel Gandolfo), Stefano Cecchi (Marino), Alberto Bertucci (Nemi), Veronica Felici (Pomezia), Massimiliano Calcagni (Rocca Di Papa), Francesco Montecuollo (Lariano) e Ascanio Cascella (Velletri) per dare il proprio contributo rispetto alle esigenze specifiche degli enti locali e del territorio.

L’appuntamento è quindi per Venerdì 5 Aprile 2024 dalle ore 17:30 presso la Sala Nobile di Palazzo Savelli (Piazza della Costituente, 1) Albano Laziale.