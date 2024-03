Istat, scende la fiducia dei consumatori

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a marzo scende la fiducia dei consumatori da 97 a 96,5.

“Calo atteso. Effetto bollette gas. Dopo gli inaspettati rialzi di gennaio e di febbraio, era purtroppo prevedibile una flessione della fiducia” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla fiducia dei consumatori di marzo.

“Avevamo denunciato un mese fa come, nonostante l’aumento della fiducia, vi fossero i primi segnali negativi premonitori, come il giudizio sulla situazione economica della famiglia, che non a caso ora peggiora ulteriormente anche a marzo: da -31,9 di gennaio a -32,2 di febbraio a -36,7 di marzo. Crolla anche il giudizio sul bilancio familiare da +17,3 a +13,7” prosegue Dona.

“Un andamento pessimo che certo è stato influenzato anche dall’arrivo delle prime bollette del gas del 2024, con il rincaro dovuto al rialzo dell’Iva dal 5% al 10% per i primi 480 metri cubi a al 22% per i successivi consumi. Una stangata che certo non ci voleva visto che, nonostante il calo dell’inflazione il costo della vita continua a salire” conclude Dona.