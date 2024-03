EMBL di Monterotondo, visita al cantiere dei lavori di ristrutturazione dei laboratori

L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, come rappresentante della Regione Lazio, ha visitato il cantiere dei lavori di ristrutturazione dell’edificio 21 dei laboratori EMBL all’interno del Campus “Adriano Buzzati Traverso” nel CNR di Monterotondo.

Inoltre, erano presenti il vicecapo di Gabinetto della Regione Lazio, Civita Di Russo, Lamberto Maria Moruzzi e Gianluigi Consoli del Ministero dell’Università e della Ricerca, Anna Moles, direttore Istituto di Biochimica e Biologia cellulare CNR, i progettisti, le imprese e il direttore dei Lavori.

Lo European Molecular Biology Laboratory (EMBL) è un’organizzazione internazionale leader in Europa nel settore Life Sciences. Il Laboratorio (di cui fanno parte 28 Stati membri e che impiega 1800 persone nelle sei Sedi di Barcellona, Grenoble, Amburgo, Hedelberg, EMBL-EBI Hinxton e Roma), conta 110 gruppi di ricerca indipendenti e team di servizio, ha l’obiettivo di promuovere la biologia molecolare in Europa tramite la realizzazione di ricerche biologiche di livello mondiale, nonché di rendere l’Europa stessa un centro di eccellenza nello studio dei fenomeni fondamentali dei processi biologici alla base del funzionamento degli organismi viventi.

L’unità dell’EMBL di Roma, che ha sede a Monterotondo, ha impostato dei nuovi focus di ricerca su Epigenetica e Neurobiologia che colloca l’unità in una dinamica lungimirante che migliora la visibilità e sostenere il reclutamento di nuovi talenti.

«L’EMBL è una realtà all’avanguardia all’interno della Regione Lazio e riteniamo importante avviare insieme all’assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli e al Ministero dell’Università e della Ricerca, un tavolo tecnico per implementare la formazione avanzata degli studenti e per favorire il trasferimento tecnologico e le relazioni con l’industria» ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

«È necessario sviluppare dei progetti tecnologici come quello di Monterotondo. Infatti, sarà nostro compito avviare una programmazione, grazie all’impegno dell’assessore ai Lavori pubblici, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi e in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Progetti come l’EMBL meritano la massima attenzione da parte della Regione Lazio e sarà nostro compito avviare un lavoro di cooperazione per una crescita di livello di un’eccellenza laziale» ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industriale e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli.