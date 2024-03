Salute, AIOP Lazio, eletti il presidente regionale Maurizio Pigozzi e i suoi vice

Si è svolta presso NH Collection Roma Centro, giovedì 21 marzo, l’Assemblea Regionale 2024 dell’AIOP Lazio (Associazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e territoriali e delle Aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato), con la presenza record di oltre l’80% degli iscritti.

Sono stati eletti in questa occasione il nuovo Presidente di Aiop Lazio, Dott. Maurizio Pigozzi, Direttore Generale del Gruppo Sanigest, il Vice Presidente vicario Dott. Luca Paganini, il Vice Presidente con Delega al bilancio Dott. Alfredo Montecchiesi e il Vice Presidente Dott. Massimo Forti.

“Sono molto onorato di essere stato chiamato a presiedere per i prossimi 4 anni l’Associazione che in 60 anni si è sempre distinta nella rappresentanza del nostro settore. Quest’oggi ho potuto constatare con grande soddisfazione la notevole partecipazione degli Associati alla nostra Assemblea.

Ci attende un impegno non indifferente, continueremo a collaborare con il Presidente Rocca e la Regione Lazio per offrire un servizio sempre migliore agli utenti nella tutela del nostro settore” ha dichiarato il Presidente di AIOP Lazio Maurizio Pigozzi.

Altresì, il Vice Presidente Vicario Luca Paganini ha dichiarato: “Sarò lieto di collaborare con il Presidente appena eletto per rendere nei prossimi 4 anni l’Associazione più forte e coesa per tutelare i pazienti e i soggetti erogatori del nostro comparto”.

Contestualmente, per quanto riguarda la Sezione Ospedaliera, che comprende acuti, riabilitazione e lungodegenza, sono stati eletti come Presidente il Dott. Federico Guarnieri e la Vice Presidente Dott.ssa Ada Fontana; per ciò che attiene la Sezione Socio-sanitaria, che rappresenta le RSA, la psichiatria e i centri ex art. 26, la carica di Presidente è andata al Dott. Alessandro Zanella, mentre come Vice Presidente è stata eletta la Dott.ssa Claudia Di Giovanni.

Con il nuovo Statuto di cui si è dotata l’Associazione e in essere da quest’anno, i neoeletti rimarranno in carica per la durata di quattro anni, anziché tre. Parte dunque una nuova stagione di impegni e accordi presi per migliorare quella che rappresenta a tutti gli effetti la sanità privata convenzionata, facente parte del SSN.

“Sono particolarmente lieto che l’Assemblea di oggi abbia visto eleggere all’unanimità i nuovi rappresentanti regionali dell’AIOP Lazio, risultato importante che dimostra compattezza fra gli iscritti alla nostra Associazione e comunione di intenti. Fanno parte dell’Associazione tanti nuovi giovani che si prestano a dedicare parte del loro tempo agli obiettivi di Aiop. Proprio pochi giorni fa sono stati eletti il Presidente Dott. Dario Montagna e la Vice Presidente Dott.ssa Valeria Giannotta di Aiop Giovani, imprenditori sotto ai quarant’anni, e anche in questo caso l’elezione è avvenuta all’unanimità, cosa che mi rende complessivamente molto soddisfatto” ha concluso il Direttore di AIOP Lazio Mauro Casanatta.