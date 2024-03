Al San Paolo di Civitavecchia la consegna dei kit per i nati nel 2024

Giovedì 28 alle 10 nella sala d’attesa del blocco parto situata al III piano dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, largo donatori del sangue 1 c’è la consegna dei kit gioco montessoriani, dedicati ai nati nel reparto di Ginecologia del San Paolo nel 2024.

La Asl Roma 4 ha aderito al progetto Best Start promosso da Forum Famiglie in collaborazione con Regione Lazio che vede donare kit gioco composti da 12 box con attività pensate per i bambini da 0 a 2 anni che mirano a favorire lo sviluppo cognitivo, motorio e creativo dei piccoli, accompagnando le famiglie in questa preziosa fase della vita.

Alla consegna sarà presente anche l’Assessore regionale all’Inclusione Sociale e Servizi alla persona, Massimiliano Maselli.