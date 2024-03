Domani appuntamento per il ricordo delle Fosse Ardeatine

Domani, martedì 26 marzo alle ore 9,30 il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri saluterà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in piazza Sant’Eurosia all’appuntamento per i circa 1.000 tra studenti, docenti e cittadini che parteciperanno al corteo “365 semi che germogliano ancora” in occasione dell’80esimo Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. Dopo l’intervento di Ciaccheri e Gualtieri il corteo partirà in direzione del Mausoleo Ardeatino dove giungerà verso le ore 11 circa. Presso il Mausoleo si terrà l’Assemblea di Roma Capitale e lo svelamento della targa commemorativa in occasione dell’anniversario. Oltre al sindaco Gualtieri e al presidente Ciaccheri al Mausoleo Ardeatino saranno presenti la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, il presidente di Anfim, Francesco Albertelli, il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, il presidente di Anpi Roma, Fabrizio Pierlorenzi, il presidente di Anpc, Mariapia Garavaglia.