Oggi è Giornata Mondiale dell’acqua

“Invito i sindaci del territorio – dichiara l’Amministratore Unico di Talete S.p.A. Salvatore Genova – a sensibilizzare i propri cittadini sull’importanza di un uso consapevole e contenuto della risorsa idrica. L’acqua è un diritto umano e una risorsa preziosa che dobbiamo tutti proteggere. Insieme, possiamo fare la differenza.”

Il World Water Day 2024 che si celebra il 22 marzo in tutto il pianeta, è un’occasione cruciale per riflettere sull’importanza dell’acqua, la risorsa più preziosa a disposizione dell’essere umano. L’acqua è fondamentale per la vita sulla Terra e senza di essa, non potremmo sopravvivere. Nonostante ciò, spesso diamo per scontata questa risorsa inestimabile.

L’acqua non è solo essenziale per il consumo umano, ma svolge anche un ruolo centrale nell’agricoltura, nell’industria, nella produzione energetica e nella conservazione degli ecosistemi. Il tema del 2024 è “Acqua per la Pace”, che sottolinea il legame tra l’acqua e i cambiamenti climatici.

Questo tema mette in evidenza come la cooperazione sull’acqua possa avere un impatto positivo, promuovendo l’armonia, la prosperità e la resilienza di fronte alle sfide condivise. Riconoscere l’acqua non solo come una risorsa da utilizzare, ma come un diritto umano, è fondamentale per costruire un futuro più stabile e prospero. In questa giornata, siamo tutti invitati a unirci attorno all’acqua e usarla come strumento di pace.

È compito del gestore non solo garantire la fornitura e la gestione efficiente dell’acqua, ma anche sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un uso corretto e responsabile di questa preziosa risorsa; è per questo che abbiamo rafforzato la comunicazione anche attraverso la pubblicazione di news sul sito www.taletespa.eu e sui principali social network, con le quali – oltre a condividere i progetti di miglioramento in corso, le azioni quotidiane per gestire e per garantire il servizio – suggeriamo alcune semplici ma efficaci strategie che ognuno di noi può adottare per ridurre il consumo idrico e contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.

L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita, purtroppo a volte data per scontata.