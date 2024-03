Fragilità e nuove generazioni. Analisi, esperienze e idee a confronto, come innescare sinergie tra i protagonisti dell’azione educativa

Venerdì 22 marzo alle ore 16.30 presso l’Aula consiliare del Comune di Manziana (Largo G. Fara) si svolgerà l’incontro sul tema “Fragilità e nuove generazioni; Analisi, esperienze e idee a confronto: innescare sinergie tra i protagonisti dell’azione educativa”.

Ne parleranno: Stefano Vicari, Professore ordinario di neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù); Lucia Lolli Dirigente Scolastico Liceo “I. Vian” di Bracciano; Francesco Scoppola, Presidente Nazionale A.G.E.S.C.I.; Don Gianpiero Paolocci e Don Francesco Botta, Pastorale Giovanile della Diocesi di Civita Castellana; Don Giacomo Pavanello, Comunità Nuovi Orizzonti.

Porteranno i loro saluti istituzionali il Vescovo della Diocesi di Civita Castellana, Mons. Marco Salvi e il Sindaco di Manziana Alessio Telloni.

Una iniziativa organizzata dalla Comunità MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di Manziana che ha come obiettivo quello di analizzare i temi delle nuove fragilità che si manifestano tra gli adolescenti e, sempre più spesso purtroppo, sfociano in vere e proprie patologie, unitamente al ruolo educativo delle famiglie, come riferimento primario, della scuola, del mondo dell’associazionismo e del volontariato.