XV municipio, case di comunità, Torquati-Rollo: “Servizi di prossimità. al via in estate i cantieri per Cesano e via Cassia 472”

“Ringraziamo la Commissione congiunta Politiche Sociali e Sanitarie e PNRR del Municipio XV, che con i Presidenti Alfonso Rago e Claudio Marinali, dopo l’aggiornamento di novembre scorso, si è riunita questa mattina con Asl Roma 1 sulle nuove Case di Comunità del Municipio XV. I due presidi sorgeranno entro la fine del 2025 all’interno della Cittadella della Solidarietà di Via Cassia 472 e nei locali dell’ex Circolo Sottufficiali di Cesano.

E’ quindi confermato il cronoprogramma illustrato nei mesi scorsi da Asl Roma 1, con il completamento dei due progetti esecutivi entro il prossimo giugno, quando anche la Commissione si aggiornerà di nuovo, e con l’obiettivo di avviare i due cantieri nell’estate prossima. Tutti gli interventi, possibili grazie ai fondi PNNR, dovranno concludersi entro la fine del 2025.

Da quando per la prima volta nel 2014 abbiamo votato il primo atto per sostenere le Case di Comunità, il lavoro è stato continuo, sia in maggioranza che in opposizione. Ora, anche grazie alla sensibilità dimostrata da Asl Roma 1, siamo sempre più vicini all’obiettivo: potenziare la sanità territoriale, ampliando la rete di servizi pubblici per la collettività, significa avvicinare i presidi al cittadino e quindi potenziare l’assistenza ai più fragili.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.