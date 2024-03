Spooky Wolf in prima visione su Rai Gulp e RaiPlay

Arriva in prima visione su Rai Gulp e RaiPlay la nuova serie animata “Spooky Wolf”. Appuntamento da mercoledì 13 marzo, tutti i giorni, alle ore 18.20, e su RaiPlay con tutti gli episodi disponibili in boxset.

In quale assurdo mondo un lupo potrebbe essere al tempo stesso un detective assistito dai Tre Porcellini e il tenero simpatizzante di quell’adorabile adolescente di Cherry, una Cappuccetto Rosso decisamente sui generis? Da nessuna parte. Esclusa FantaVille, ovviamente! FantaVille è una città che si estende ben oltre il mondo delle favole, andando a pescare dallo straordinariamente variegato immaginario infantile. È un posto a metà tra realtà e fantasia, che rende accettabile e congruo ogni personaggio improbabile e ogni svolta di storia. Un vampiro sfigato, un ladro di cose assurde, un genio della lampada che smercia qualsiasi tipo di desiderio… a FantaVille “vale tutto”. Ma cosa può disturbare la folle quiete di FantaVille? Semplice: un suo abitante che, in una data situazione e per un dato motivo, non è contento. Magari è arrabbiato. O invidioso. E quindi, come in ogni storia che si rispetti, quel qualcuno è diventato, almeno per un momento, un perfetto cattivo.

Anche i cattivi, come tutti a FantaVille, sono personaggi strambi e fuori di zucca: dal perfido mimo muto Vedette che ruba le bocche a tutti perché lui non può parlare, al pirata Capitan Carogna che cerca tesori in ogni dove; dal cuoco Gaston che vuole trasformare l’intera città in una pizza, al mostro del buio che ruba tutti i peluche perché nell’armadio si sente solo. E chi risolverà il caso e farà tornare lo status quo? Lo avete già capito, vero? L’unico e solo lupo detective di FantaVille, Spooky Wolf! Con l’aiuto dei suoi assistenti: Grunt il maiale d’azione, Jane Bon la maialina scienziata e Pigrow, apparentemente un maiale senza qualità particolari ma in realtà capace di cose geniali, dall’affrescare una parete meglio di Raffaello al pilotare un elicottero. Si aggiunge puntualmente alla squadra anche Cherry che, in quanto gestrice del Diner della città, sa un po’ tutto di tutti. In ogni episodio, il caso da risolvere tocca in modo diretto uno dei protagonisti della serie (ad esempio: Spooky va al mare per provare il suo tuffo-bomba… ma è sparito il mare!) e c’è sempre modo di esplorare le relazioni tra i vari abitanti della città: amicizie, prime cotte, invidie, gelosie… E parlando di prime cotte, ovviamente il posto d’onore spetta a Spooky e Cherry, che si piacciono ma si imbarazzano troppo per dirselo! Ci riusciranno prima o poi? La serie “Spooky Wolf” è prodotta da Movimenti Production con la partecipazione di KidsMe e di Rai Kids.