Intelligenza artificiale, appuntamento a Palazzo Valentini

Venerdì 15 marzo dalle ore 9.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Valentini c’è il convegno “Essere pronti per un futuro intelligente. L’intelligenza artificiale per semplificare la vita dei cittadini, per non lasciare indietro nessuno, per sperimentare insieme, per non moltiplicare la fatica, per massimizzare i risultati.”

L’evento promosso e organizzato dal Consigliere Delegato della Città metropolitana di Roma, Alessia Pieretti nell’ambito della deleghe Innovazione tecnologica e Transizione digitale, con il Dipartimento VI – Transizione Digitale di Città Metropolitana di Roma Capitale e in collaborazione con la Società Gartner, sarà un’occasione di confronto sul tema dell’Intelligenza Artificiale con specifica declinazione in ambito pubblico.

Il programma prevede una serie di testimonianze autorevoli, tra esponenti di istituzioni locali e nazionali ed esperti del settore, su sfide ed esperienze sul campo, utili ad analizzare e cogliere le opportunità offerte dall’IA per migliorare i servizi pubblici e semplificare la vita dei cittadini.

Tra i temi dibattuti anche l’approfondimento delle implicazioni etiche e sociali derivanti dall’utilizzo dei nuovi strumenti di IA e la necessità di definire un sistema di regolamentazione al fine di garantire le migliori condizioni per lo sviluppo e l’uso di questa innovativa tecnologia.