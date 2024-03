Municipio Xv, Cesano, Torquati: “Ulteriore crollo costone. Chiesto ripristino tpl e supporto ufficio dissesto”

A causa di un dilavamento della strada a ridosso di un costone adiacente ad un’area privata, questa notte i Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza hanno disposto la chiusura di Via Cesanense, nel tratto tra Borgo di Sopra fino all’incrocio con via Miotto, a Cesano. Il transito è quindi al momento interdetto sia per i mezzi privati che per il trasporto pubblico locale.

Proprio per agevolare la cittadinanza e i collegamenti con il Borgo di Cesano, in attesa della comunicazione ufficiale dei Vigili del Fuoco, come Municipio abbiamo chiesto a Roma Servizi per la Mobilità e al Dipartimento per la Mobilità di Roma Capitale, il ripristino del servizio di trasporto pubblico da e per il Borgo consentendo agli autobus di fare manovra all’incrocio tra via della Stazione di Cesano e via Miotto, nei pressi della Caserma dei Carabinieri.

Una situazione, questa di Via Cesanense, che si aggiunge purtroppo alle già presenti criticità del trasporto pubblico – proprio mentre stiamo risolvendo la questione degli stalli alla stazione ferroviaria – e ai problemi generati dalle frane sui costoni di Via Solario, che non consentono l’apertura del tratto del “ponte storto” di via della Stazione di Cesano, per cui siamo a lavoro già da tempo. Quest’ultimo evento conferma l’urgenza nel terminare i lavori sugli stalli e purtroppo la situazione preoccupante delle condizioni dei costoni della zona del Borgo di Cesano, per cui chiederemo il supporto dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale e dell’Ufficio Dissesto Idrogeologico del Dipartimento CSIMU.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.