D’Amato: “I banchetti di Azione, grande mobilitazione verso le europee”

“Con Azione abbiamo dato il via alla prima grande mobilitazione verso le elezioni europee. In particolare, nel Lazio sono oltre 30 le piazze organizzate durante il fine settimana per diffondere la nostra visione dell’Unione europea e le nostre proposte: difesa comune, transizione ecologica ed energetica, politiche migratorie, politiche agricole e riforma delle istituzioni europee. Oggi abbiamo cominciato da piazza Talenti, insieme a Livia Pandolfi, coordinatrice di Azione nel Municipio 3, è stato un evento molto partecipato, nonostante la pioggia i tanti azionisti hanno occupato il gazebo per porre domande e discutere tutti insieme. Segno di grande vitalità e di una comunità forte e unita. È stata anche l’occasione per discutere della petizione www.laziostradesicure.it, volta a ridurre le vittime degli incidenti stradali nell’ottica degli obiettivi europei di zero vittime. Oggi sarò anche presente via Boccea e via Giustino Fortunato e poi a Tarquinia, in provincia di Viterbo, per concludere domani a Fondi, in provincia di Latina”. Così il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.