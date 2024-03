Università, Mattia (Pd): “Servono 35,4 mln per borse studio idonei non vincitori”

“Servono circa 35 milioni e 400mila euro complessivi per erogare le borse di studio ai rimanenti 7.333 studenti universitari risultati idonei non vincitori delle graduatorie dell’anno accademico 2023/2024, che, in base ad una prima stima, si tratterebbe soprattutto di iscritti al primo anno, le cosiddette ‘matricole’. La Regione ha il dovere di sostenere tutti gli studenti e le studentesse degli atenei di Roma e del Lazio che ne hanno diritto, inclusi quelli che sono all’avvio del proprio percorso universitario, così come avevo chiesto mesi fa in un ordine del giorno alla Legge di Stabilità 2024 ma bocciato dalla maggioranza di destra del governo regionale”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine del presidio delle associazioni studentesche, tra cui UDU, Minerva, Primavera degli Studenti, Sinistra Universitaria, Percorso di Viterbo (Università della Tuscia), che protestano davanti alla sede della Regione Lazio, in piazza Olderico Pordenone, contro la mancata erogazione del sussidio regionale.