Una giornata all’insegna della prevenzione, salute e sensibilizzazione contro la violenza di genere sulle donne

La ASL Roma 1 partecipa anche quest’anno alla Campagna “Amami e Basta” di AS Roma, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna dell’8 marzo, con attività e iniziative dedicate alla salute femminile presso alcuni presìdi territoriali e ospedalieri.

L’iniziativa coinvolge anche ASL Roma 2, ASL Roma 3, Poliambulatorio Porta Pinciana e Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Per l’occasione AS Roma metterà in vendita nei suoi store anche quest’anno la speciale sciarpa “Pink Scarf”. Con il ricavato della vendita della “Pink Scarf” l’AS Roma acquisterà dei dispositivi medicali da donare alle ASL e ai consultori del territorio.

Il dettaglio delle iniziative della ASL Roma 1

Centro per la Tutela della Salute della Donna e del Bambino Sant’Anna, via Garigliano, 55

Servizi offerti alle donne dai 18 ai 74 anni (8.30-11.00 appuntamenti, prestazioni sino alle 16.00):

• Ambulatorio Chirurgia Plastica della Mammella

• MOC

• Visita senologica

• Ecografia mammaria

• Ecografia transvaginale

• Visita ginecologica

• Pap Test

• Visita angiologica

Prenotazione: tramite appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:00 allo 06 6010.3641 – 06 6010.3645 – 06 6010.2600

Centro SaMiFo – Salute Migranti Forzati, via Luigi Luzzatti, 8

Servizi offerti (9.00-13.00):

• Visite ginecologiche

• Visite ostetriche

• Visite psichiatriche

• Visite psicologiche

• Pap test

Per info e prenotazioni scrivere a samifo@aslroma1.it indicando nell’oggetto “prenotazioni 8 marzo”.

Presidio Ospedaliero Santo Spirito in Sassia, Lungotevere in Sassia, 1 (1° piano, reparto Ostetricia e Ginecologia – Stanza Ecografie).

Servizi offerti (14.00-18.00):

• Eco transvaginali

Prenotazione: dal 1° al 7 marzo, tramite appuntamento, telefonando allo 06 6010.2339 dalle 9.00 alle 12.00

Consultorio Familiare Via dei Frentani, via dei Frentani, 6

Servizi offerti:

• Screening per il tumore alla cervice uterina (pap test/HPV test) (9.00-13.00). Accesso libero, fino ad esaurimento posti disponibili, a tutte le donne residenti nella ASL Roma 1 in età compresa tra i 25 e i 64 anni che negli ultimi tre/cinque anni non abbiano effettuato il controllo

• Vaccinazione HPV gratuita. Accesso libero per tutte le donne residenti nella Regione Lazio entro i 25 anni di età

• Screening per il test Epatite C (9.00-13.00). Accesso libero per i residenti della ASL Roma 1 in età compresa tra i 34 e 54 anni

• Vaccinazioni raccomandate per tutte le donne in gravidanza. Accesso libero

• Visite ginecologiche (9.00-12.00). Accesso libero, fino a esaurimento posti disponibili

Dalle 8.00 alle 17.00 incontri dedicati a:

• Attività di prevenzione, promozione e sostegno del benessere psico-fisico delle donne

• Consulenza sociale e orientamento all’uso dei servizi della Asl Roma 1 e delle risorse del territorio

• Violenza di genere, con il CAV Università La Sapienza: incontro per sensibilizzare le donne su questo tema

• La relazione madre-bambino nel primo anno di vita: dai falsi miti alla realtà

• Informazione e sensibilizzazione sul Percorso Nascita della ASL Roma 1

• Informazioni e sensibilizzazione sul rischio del consumo di alcool in gravidanza

• Consulenza sulla cura del neonato e del bambino

• Rilevazione dei parametri vitali (P/A; Pc)

• Rilevazione glicemia a digiuno con stick

• Incontro dedicato alle donne in menopausa, dalle 14.00 alle 17.00 (accesso libero)

Consultorio Familiare Via Tagliamento, via Tagliamento, 19

Servizi offerti (8.00-17.00, senza prenotazione):

• Consulenza, informazioni ed eventuale adesione ai percorsi di screening oncologici (mammografico, colon-retto e cervice uterina)

• Attività di screening per il test Epatite C, gratuito, per i residenti della ASL Roma 1 in età compresa tra i 34 e 54 anni, dalle 11.00 alle 13.00