E’ realtà, nasce la Comunità energetica rinnovabile trevignanese

Parla l’assessore con delega alla transizione ecologica Alida Mantovani

È di qualche settimana fa la notizia proveniente dal Mase per l’approvazione del decreto relativo alle Cer. In seguito all’approvazione in sede europea, avvenuta a novembre, sono finalmente uscite le nuove disposizioni e linee guida, ma facciamo un passo indietro.

Una Comunità energetica rinnovabile è un modello basato sulla condivisione di risorse energetiche sostenibili, con l’obiettivo di promuovere l’autoconsumo e l’indipendenza energetica di una comunità, riducendo l’impatto ambientale e incentivando la riduzione delle emissioni. Il gestore dei servizi energetici è l’organismo incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione dell’Investimento, accerta la completezza della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti di accesso, gestirà anche la questione relativa al tariffario.

«Il progetto nasce da un bando della Regione Lazio, al quale abbiamo partecipato ormai un anno fa – rivela l’assessore con delega alla transizione ecologica Alida Mantovani – costituendo l’associazione Cert, alla quale molti cittadini hanno risposto in modo positivo, circa quaranta realtà nella prima fase, grazie anche agli uffici che hanno ricoperto un ruolo determinante». Anche in questo caso il lavoro di squadra ha fatto la differenza; ci sono diversi modi per partecipare, e soprattutto differenti ruoli, Questa strategia, infatti, permette di creare una rete e consolidare le relazioni in un contesto geografico circoscritto. Questo è un requisito necessario per lo sviluppo di una Cer, la rete di distribuzione, che si sviluppa a partire dalla cabina primaria, all’interno di una determinata “area convenzionale”.

«Si tratta di uno sguardo rivolto al futuro – conclude Alida Mantovani – l’inizio di un percorso che vede coinvolta tutta la comunità; e, anche se l’associazione è stata costituita a ottobre del 2023, si può aderire secondo le modalità previste dallo statuto, mentre sono già attivi diversi canali di informazione, a partire dal sito istituzionale».

Claudia Soccorsi