XV municipio, disabilità e bambini, c’è un nuovo spazio inclusivo

“E’ stato un grande lavoro di squadra quello che ha permesso l’apertura di un nuovo spazio inclusivo per l’inserimento sociale e formativo dei bambini con disabilità del territorio, in un ambiente ormai chiuso da anni.

Dopo i lavori di riqualificazione, lo abbiamo inaugurato oggi nei locali della Scuola Ferrante Aporti al Fleming con l’Assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, gli Assessori municipali Tatiana Marchisio e Tommaso Martelli e i Presidenti della Onlus Divertitempo e di Ance Roma ACER, Gianluca Morelli e Antonio Ciucci.

Visitabile già da oggi pomeriggio con l’open day delle 17.00, con il progetto di Divertitempo “Impara l’arte e non metterli in disparte” il Centro offrirà laboratori, dalla cucina alla botanica, corsi di psicomotricità, delle arti e dei mestieri e attività di intrattenimento che si svolgeranno in orario scolastico ed extra scolastico e saranno aperti agli alunni della scuola e ai bambini con disabilità del territorio.

Grazie davvero alla Preside dell’Istituto, Elisa Marzia Vitaliano, per questa nuova grande possibilità per il territorio. A Roma, andando oltre le proprie strette competenze, lavorando di squadra, con passione e assumendosi le responsabilità, le cose possono davvero cambiare”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.