Bracciano, l’incontro su sistema tariffe gas e energia elettrica

Si è svolto il 1° marzo , presso la sala del Consiglio Comunale, un’importante Seminario, promosso dal Comune di Bracciano, la CGIL (SPI) e la FEDERCONSUMATORI di Roma Lazio.

Relatori, Luigi Cavini per lo SPI CGIL, Pietro Daminato e Fabrizio Micarelli per la Ferderconsumatori Roma Lazio, Chiara Mambro Consulente Legale Federconsumatori Bracciano Ladispoli.



Bella partecipazione e dopo l’introduzione del Sindaco Marco Crocicchi, che ha posto il tema delle tante preoccupazioni che molti Cittadini hanno, ha ribadito che deve essere fatto uno sforzo per rendere e dare certezze ai cittadini utenti.

Luigi Cavini, moderatore dell’incontro, informa come la CGIL si è organizzata con una sezione specifica per rispondere a quanti hanno bisogno di informazioni e/o si sono trovati nella situazione di non saper decidere o di essere manipolati.

Pietro Daminato e Fabrizio Micarelli , hanno relazionato sul tema all’ordine del giorno, spiegando cosa avverrà con la liberalizzazione del mercato del Gas e dell’Energia e di conseguenza quali comportamenti occorreràassumere, rendendosi disponibili a proseguire con momenti di confronto e informazione sui problemi che si porranno nel proseguo. E’ stato ribadito con forza che Il cittadino consumatore deve essere un soggetto del mercato e non un oggetto, in particolare modo quando si tratta di beni comuni e quindi di diritti di cittadinanza. Attenzione quindi ai raggiri pubblicitari di molte aziende che puntano esclusivamente ad accaparrarsi nuovi clienti.



L’avv. Chiara Mambro ha ribadito la disponibilità all’ascolto dei cittadini sulle eventuali problematiche che si potranno verificare nel tempo al fine di affrontare il libero mercato con un sostegno legale nel caso ce ne fosse bisogno.

Il dibattito che ne è seguito è stato ampio e partecipato a conferma che quando si affrontano temi concreti, che toccano gli interessi materiali delle persone, la partecipazione è garantita.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone