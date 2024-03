XV municipio, oggi la presentazione del libro “Bambini all’inferno”

Riceviamo e pubblichiamo – “Oggi alle 17 nella Sala Studio Euclide, interverremo alla presentazione del libro “Bambini all’inferno” della giornalista Cecilia Gentile insieme a Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina e già vicepresidente del Parlamento europeo.

Un libro che racconta in modo appassionante storie di bambini e famiglie travolte da una conflitto non voluto e terribile: storie di persone rappresentate plasticamente in numeri e statistiche che troppo frettolosamente leggiamo sui giornali.

La presentazione di un libro e il confronto di idee e opinioni, possono essere utili per sensibilizzare il territorio e i cittadini a questi temi che sovente vogliamo tenere lontani dalla quotidianità, un po’ per autodifesa, spesso per indifferenza.

A gennaio, in Consiglio Municipale, abbiamo votato una mozione nella quale affermavamo che non possiamo sottrarci a diffondere e promuovere la cultura della pace e del dialogo nel rispetto del principio all’autodeterminazione dei popoli e di liberazione di ciascuna persona dall’oppressione da qualsiasi regime che neghi il diritto ad una vita degna.

La guerra a Gaza si può fermare con la capacità della Politica, e della comunità internazionale, di mettere un freno alle armi, con un cessate il fuoco che non deve rimanere solo uno slogan, ma un’imprescindibile necessità, prima di tutto, umanitaria per fermare la strage di vittime innocenti.”

Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati e l’assessora alle politiche scolastiche e culturali, Tatiana Marchisio.