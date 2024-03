Rimossi a Cerveteri 150 mastelli senza tag o non associati all’utenzaTari

“In questi primi giorni di controlli nel territorio effettuati dalla Rieco Spa e dall’Ufficio Ambiente del nostro Comune sui mastelli, sono stati rimossi ben 150 mastelli privi di tag o non associati ad alcuna utenza Tari. Come preannunciato nei giorni scorsi, è infatti iniziata la campagna di controllo su tutti i contenitori: un’iniziativa mirata ad individuare quelle utenze non in regola, in alcunicasi il tag non è più presente, altre volte si riscontro mastelli non associati a nessuna utenza o ad utenze cessate, situazioni mai regolarizzare con l’ufficio tributi”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri

“Con l’introduzione della TARIP – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è fondamentale che tutti i mastelli siano correttamente associati all’utenza in modo da, poter applicare correttamente la, TARIP e far pagare a ogni utente per quello che realmente conferisce. Una buona raccolta differenziata, porterà ad una riduzione del tributo, per questo è necessario seguire poche regole fondamentali: essere in possesso dell’intero kit di mastelli, seguire il calendario di esposizione, conferire il mastello dell’indifferenziato solo quando è pieno”.

“I controlli continueranno ancora nelle prossime settimane – aggiunge il Sindaco – chi pertanto la mattina seguente l’esposizione non troverà più il proprio mastello, dovrà recarsi presso l’eco-sportello sito all’interno del Parco della Legnara per prenderne uno nuovo e regolarizzare dunque la propria posizione. L’eco-sportello è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il personale presente, sarà a completa disposizione dell’utenza per l’associazione del mastello e per tutto ciò di cui necessitano. Sempre disponibile anche il numero verde 800688622 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 18:00”.

Si ricorda che tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili anche sulla App Junker, oltre che sulla pagina Facebook “Cerveteri chiama a Raccolta”