Trenitalia, sospese nuove regole su bagagli, bici e monopattini sul treno

“Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l’applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno”.

“Bene, ottima notizia. Una nostra vittoria e dei consumatori. Non essendoci più i motivi e i presupposti per i quali avevamo annunciato, poche ore fa, l’intenzione di inviare segnalazioni all’Antitrust e all’Autorità dei Trasporti, ovviamente non presenteremo più gli esposti alle due Authority” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Tutti possono sbagliare, l’importante è che se ne prenda atto e si rimedi prontamente all’errore, come ha fatto ora Trenitalia dopo la nostra protesta. Purtroppo non accade spesso” prosegue Dona.

“I viaggiatori non solo devono essere sempre correttamente informati, ma è importante anche che non si ecceda nella sanzioni con misure sproporzionate, come erano quelle di costringere i consumatori a scaricare i bagagli alla prima stazione utile o far mettere il nome sul bagaglio come se fosse un viaggio in aereo” conclude Dona.