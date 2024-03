Ciclopedonale, al via i lavori del tratto dalla stazione al lungomare di Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo – “Iniziano i lavori del tratto di ciclabile che dalla stazione ferroviaria, fondamentale nodo di scambio sia per i cittadini che i turisti, raggiungerà il lungomare di Ladispoli attraversando i giardini centrali di via Ancona”. L’annuncio è dell’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis.

“Il progetto complessivo della ciclopedonale – ha proseguito De Santis – prevede un percorso di circa tre chilometri che da piazzale Roma permetterà di raggiungere in bicicletta Torre Flavia. La ciclopedonale si congiungerà ai giardini centrali attraverso via Venezia. L’obiettivo finale, congiuntamente alla nuova ciclopedonale che collegherà i giardini centrali con Marina di San Nicola, è quello di valorizzare il nostro litorale grazie ad sistema integrato tra mobilità e fruizione naturalistico-culturale. Potremo contare su infrastrutture attrezzate che raggiungeranno siti di interesse naturalistico e archeologico, come le nostre spiagge e il parco palude di Torre Flavia, con punti di sosta belvedere attrezzati”.

Per permettere i lavori del nuovo tratto di ciclabile dalle 8:00 di lunedì 4 marzo e fino al termine dei lavori è vietata la sosta e la fermata (con rimozione forzata) e il transito (con interdizione temporanea) di tutti i veicoli in Via Venezia (lato destro direzione mare), dall’intersezione con Via Rapallo e l’intersezione con Via Ancona. I tratti interessati saranno segnalati ed evidenziati, dalla ditta che effettuerà i lavori, con segnaletica temporanea apposta almeno 48 ore prima.