Industria, Istat, fatturato dicembre +2,1% su mese

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a dicembre sale del 2,1% sul mese precedente e scende dello 0,1% su base annua.

“Dati altalenanti! Se i dati congiunturali sono positivi e sono di buon auspicio per il 2024, dato che fanno presupporre in un’uscita dal tunnel almeno per i primi mesi di quest’anno, quelli tendenziali restano negativi. In particolare si chiude male il 2023, con un calo medio dello 0,5% rispetto al 2022, -1,1 per il fatturato interno” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Un andamento ancor più preoccupante se si considera che il dato è falsato dall’inflazione e che in volume, per il settore manifatturiero, il 2023 è stato un anno nero per le nostre industrie, con un crollo del 2% rispetto all’anno precedente” conclude Dona.