Municipio XV, parco via Tieri, Torquati-Ribera: “Playground perfettamente funzionante. chiusa solo area fitness per atti vandalici”

“Apprendiamo con stupore che alcune testate giornalistiche avrebbero riportato erroneamente la notizia della chiusura dell’area playground del Parco di Via Tieri a La Storta – Olgiata, area che con grande fatica abbiamo realizzato e inaugurato nell’autunno del 2022, ad oggi perfettamente funzionante e fortunatamente frequentata ogni giorno da decine di famiglie e bambini.

Ci preme chiarire quindi che la zona interdetta a seguito di atti vandalici, è invece quella della palestra all’aperto, realizzata dieci anni fa.

Per questo, seppur non di diretta competenza municipale, il nostro Ufficio Tecnico questa mattina ha provveduto al transennamento e alla chiusura dell’area ed è già stato fissato un sopralluogo per il prossimo 29 febbraio proprio al fine di valutare la tipologia di interventi da effettuare per il ripristino dell’area e la riapertura della palestra”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.