Amicizia, ironia e un pizzico di romanticismo sono gli ingredienti della nuova serie comedy S-Fidiamoci.

Aria e Tommaso sono due adolescenti: migliori amici da bambini, si ritrovano oggi insieme dopo anni passati lontano, mentre le rispettive famiglie sono a un punto di svolta. Circondati dai loro amici un po’ sui generis, i due ragazzi frequentano lo stesso liceo, dove si riscoprono cambiati ma anche più simili che mai, perché entrambi hanno una grande paura del giudizio degli altri e non riescono a rapportarsi coi loro coetanei in modo davvero sincero. Ad aiutarli sarà la riscoperta del loro passatempo di quando erano bambini, trasformato in una piccola competizione in cui bisogna mettersi davvero in gioco. In onda da martedì 20 febbraio, tutti i giorni, alle ore 20 su Rai Gulp.

Saranno presenti il cast tecnico e artistico e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli.