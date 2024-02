Daniele Cassioli in visita al “Giuseppe Di Vittorio”

Si svolgerà martedì 20 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” l’iniziativa dal titolo “La diversità: un valore aggiunto” che vedrà come ospite e protagonista l’atleta Daniele Cassioli, campione mondiale paralimpico di sci nautico. L’incontro, organizzato dalla Prof.ssa Giovanna Albanese, Responsabile Eventi dell’Istituto Alberghiero, e finalizzato ad una riflessione condivisa sul valore della diversità e sull’importanza dello sport nella crescita e nella formazione dei giovani, vedrà la partecipazione del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Margherita Frappa.

Daniele Cassioli è un atleta paralimpico di sci nautico, vincitore di 28 titoli mondiali e 27 europei (categoria non vedenti). Laureato in fisioterapia, è autore dei libri Il vento contro (DeAgostini, 2018) e Insegna al cuore a vedere (con Salvatore Vitellino, DeAgostini 2022). Presiede Real Eyes Sport (Associazione sportiva che avvicina i non vedenti allo sport) ed è membro di Giunta in quota atleti nel Comitato Italiano Paralimpico.

Da diversi anni Daniele Cassioli incontra gli studenti e i giovani per riflettere con loro sui temi dello sport e della diversità.