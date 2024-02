A proposito di diminuzione dei salari

“Nella stagione dell’austerità, in cui gli investimenti sono stati dimezzati, la disoccupazione è raddoppiata, e i lavoratori sono passati a una posizione di debolezza”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai in occasione della puntata odierna di “Agorà” in onda su Rai 3, in merito alla crisi di alcuni settori del settore industriale.

“Vorrei ricordare che nel 2009 fra Italia, Francia e Germania era l’Italia ad avere il tasso di disoccupazione più basso. Quando parliamo di salari, parliamo del potere contrattuale dei lavoratori”, ha detto Bagnai, “Ora che la disoccupazione diminuisce, e sta diminuendo il numero degli scoraggiati, possiamo aspettarci una ripresa del potere d’acquisto dei salari, che tra l’altro è sostenuta, non sorprendentemente, anche da alcuni Governatori di Banche centrali, tra cui la Banca d’Italia”.

Bagnai ha poi aggiunto che “tagliando drasticamente gli investimenti pubblici, si crea un problema di produttività. L’Italia è l’unico Paese che nel periodo della crisi, che ci stiamo portando ancora dietro – il PIL è ancora sotto rispetto al livello del 2007 – ha avuto un investimento netto negativo, distruggendo capitale. Ricordiamo che non è solo il lavoro a creare valore, c’è anche il capitale. Dovremmo chiederci perché il capitale in Italia è stato distrutto”.