Riceviamo e pubblichiamo – A seguito del danneggiamento della tubazione del gas verificatasi durante l’esecuzione di lavori di scavo, si informa che fino ad avvenuta riparazione, prevista nelle prossime ore, il traffico su via Aurelio Saffi sarà regolamentato a senso unico da via Principe di Napoli e da via Carlo Marchi in direzione Pasqualetti