Concorso per giovani, Agenzia Italiana per la Gioventù lancia “Pensando all’Italia”

Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) lancia il concorso artistico-letterario “Pensando all’Italia”, rivolto ai giovani italiani residenti all’estero, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza della Nazione di origine delle loro famiglie e comprendere il significato di essere cittadini italiani ed europei.

L’iniziativa rientra nella nuova missione dell’Ente governativo che prevede la realizzazione di attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all’estero, d’intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il concorso, aperto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, intende stimolare e incoraggiare la creatività attraverso la scrittura o la rappresentazione grafica, mediante la quale sarà possibile raccontare e valorizzare un personaggio, un avvenimento o un monumento storico della nostra Nazione.

“Con questo bando – spiega il Commissario Straordinario, Federica Celestini Campanari – l’Agenzia non solo intende promuovere la consapevolezza di ciò che rappresenta l’Italia in tutto il mondo ma sostenere al contempo la partecipazione e l’inclusione sociale giovanile, soprattutto negli ambienti svantaggiati. Vogliamo valorizzare il talento e la creatività dei nostri ragazzi tramite una partecipazione attiva della cittadinanza, avviando collaborazioni significative e creando nuove sinergie per la crescita professionale delle nuove generazioni. Per questo abbiamo messo in palio visite studio in Italia e presso le istituzioni Europee.”

Le candidature dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2024.