Legge professionale, a proposito della riforma

“E’ importante che tutti gli avvocati possano essere informati dei lavori del tavolo che curerà la riforma della legge professionale”. E’ quanto ha affermato il coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Mario Scialla, in occasione dell’Agorà degli Ordini e delle Unioni Forensi, convocata oggi a Roma dal Consiglio Nazionale Forense.

Per Mario Scialla “sarà importante anche approcciare con spirito costruttivo e senza alcun pregiudizio onde conseguire in un tempo utile e ragionevole, un risultato ambizioso e indispensabile per rendere l’Avvocatura al passo con le sfide che le impone la società”.