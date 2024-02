Canale Monterano, dalla scuola a Montecitorio

E’ ripartito nella Scuola Secondaria di Canale il Progetto “La Costituzione a Scuola”, promosso dall’Assessorato alla Scuola del nostro Comune che ha visto lo scorso gennaio, la consegna ai ragazzi delle classi III°E e III°F delle copie della costituzione italiana, con il fine di accrescere il senso dello Stato, contribuendo a far percepire la Costituzione come uno strumento vivo di partecipazione democratica e di riferimento per la Società.

L’iniziativa è oggi proseguita con la visita ufficiale presso la Camera dei Deputati alla presenza dell’on. Alessandro Battilocchio, che ha attivato fin dall’inizio del nostro primo mandato comunale un interessantissimo progetto denominato “A scuola di Parlamento”, dedicato alle scuole, per avvicinare i ragazzi alla vita della nostra Repubblica, attraverso visite guidate a Palazzo Montecitorio. I ragazzi hanno potuto così ammirare i luoghi più noti e suggestivi della vita parlamentare, respirando quel particolare clima istituzionale, dove ci si riunisce per promulgare le leggi e difendere la democrazia.

Presenti per l’Istituto Comprensivo i professori Loredana de Rosa, Tecla Grandolini e Erica Paris

All’on. Battilocchio, alle insegnanti che hanno partecipato ed ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria un sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco dott. Alessandro Bettarelli che ha partecipato alla visita insieme all’Assessore alla Scuola Valeria Pasquali e al Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano Fernando Cappelli.