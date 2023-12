Presentato a Cerveteri “La trasparenza del colore”

Riceviamo e condividiamo un ringraziamento per tutte quelle persone che promuovono i libri e la lettura.

«Ieri sera, a Cerveteri, presso “Il Rifugio degli Elfi” magico luogo dove la quotidianità di un bar si circonda di tante storie raccontate nei numerosi libri presenti, Barbara Ghelarducci, la coraggiosa padrona di casa, ha introdotto la presentazione di “La trasparenza del colore“, ultimo libro di Lorenzo Avincola. Con lui ha dialogato lo scrittore-amico Mauro Negretti, mentre la piacevole voce di Marta Camporini ci ha fatto entrare all’interno delle pagine del romanzo, introducendo, in modo veramente suggestivo, in una sala completamente esaurita, alcuni temi presenti nella storia.

Una piacevole serata in un luogo unico».

Redazione L’agone