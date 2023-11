Oggi si apre la COP28 di Dubai, il summit globale sul clima. Le COP sono ormai diventate il momento con cui fare i conti con le responsabilità climatiche, a cominciare dai quattro grandi emettitori. Agire per il clima significa innanzitutto ridurre drasticamente le emissioni, ma anche supportare economicamente i Paesi più vulnerabili: per questo la COP28 dovrà proseguire il lavoro avviato lo scorso anno sul fondo Loss and Damage.